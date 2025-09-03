De Vezze su Elmas: "Ha un vantaggio ed è un jolly, preso da Conte per quest'ottica"

Daniele de Vezze, ex giocatore di Conte ai tempi del Bari, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Quando giocano i quattro centrocampisti insieme sei molto più imprevedibile. Il ritorno di Elmas? Un jolly, può fare più ruoli e secondo me è stato preso in quest’ottica. La ricerca è ricaduta su di lui perché gli permette di inserirsi in più ruoli, conosce la piazza ed è un vantaggio. Quando ti trovi con una squadra con tanti campioni è più facile inserirti, anche in un ruolo che non è il tuo. Anguissa è forte, credo che Elmas possa anche sostituirlo in qualche occasione”.

