Del Genio: "4-3-3 o 4-2-3-1? Fazioni inutili, s'è vinto e perso con entrambi. Conta altro!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla diatriba sul modulo dopo la gara con lo Spezia: "Non ci sono argomenti validi dietro queste fazioni del 4-2-3-1 e del 4-3-3. Io non riesco proprio a seguirli. Il Napoli ha vinto tante partite con un modulo e con l'altro, a volte dal 4-3-3 è passato al 4-2-3-1 in corsa per poter vincere. Non c'è un modulo migliore di un altro, ma altre componenti che poi risultano decisive".