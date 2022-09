Del Genio: “Allarme c’è, ma difficoltà del Napoli sono di un po’ tutte le grandi squadre”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, all'indomani del pareggio di contro il Lecce si è espresso così

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, all'indomani del pareggio contro il Lecce si è espresso così: “Alcuni non sono in forma, Ndombele lo vedo al 30%, Olivera forse al 50% e per Raspadori credo sia un problema ancora di collocazione. Spero si prenda una direzione o 433 o 4231 e si facciano le coppie in modo da non creare confusione spostando i giocatori, tipo Elmas che deve essere o mezzala o riserva di a Raspadori mentre a sinistra dietro Kvara hai Zerbin o Lozano spostato. L’allarme deve esserci ricordando anche alcune gare dell’anno scorso. Ma non bisogna dimenticare che finora tutte le grandi hanno avuto tempi o intere partite così male”.