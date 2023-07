Del Genio: "Altro che 4-2-3-1, ecco il sistema di gioco utilizzato da Garcia con l'Hatayspor"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così tramite i suoi account social

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così tramite i suoi account social: "Nessun 4-2-3-1. In fase di sviluppo Raspadori mezzala destra, Zielinski sinistra, Anguissa centrale, quindi 433. In non possesso Raspadori vicino ad Osimhen, come faceva Zielinski scorsa stagione. Quindi non date retta a chi vi parlera' di 4231.

Ci provo: lo sviluppo del sistema 4-3- 3 spesso parte con il portiere che serve uno dei 2 centrali. Gli esterni bassi alzano e stringono la posizione quasi al fianco del centrale di centrocampo. Le mezzali si allineano con gli esterni d'attacco alle spalle della prima punta.

In possesso, di base poi si muovono alla ricerca degli half space, si sviluppa quindi con un 2-3-4-1. Quando inizia squadra avversaria che gioca a 4 dietro si portano in pressione riferimenti con esterni alti su esterni bassi e prima punta più una delle due mezzali sui centrali difensivi avversari. Quindi diventa, se proprio dobbiamo giocare con i numeri, 4-4-2. Dipende da avversario ovviamente".