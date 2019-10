Del Genio: "Ancelotti deve andare avanti col 4-4-2, ma con Mertens dietro una delle due punte"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "In questo momento la cosa migliore da fare per il Napoli sarebbe non cambiare nulla. Le cose sono andate come dovevano tra campionato e Champions. E' ancora presto, ma per me l'idea di gioco è quella corretta.



Modulo? Abbandonerei la soluzione del 4-3-3 e continuerei con il 4-4-2 scegliendo per l'attacco una coppia mista.



Rinnovo Mertens? Il belga vuole restare a Napoli e merita il rinnovo di contratto.



Mertens centravanti? Io lo farei giocare nel suo ruolo, dietro una prima punta in quanto il Napoli ha due attaccanti come Llorente e Milik".