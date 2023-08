Del Genio, appello ad ADL: "Aumenta di poco il tetto ingaggi, ti faccio un esempio"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri: "Il tetto ingaggi deve un po' salire, non può restare a 68 milioni, non bisogna tornare a 100 milioni ma almeno arriviamo a 75-80 milioni. In passato ho criticato la società che rinnovava troppi giocatori che guadagnavano di più e rendevano di meno e infatti il Napoli è arrivato settimo. Ora se Osimhen giustamente guadagnerà di più, gli altri non devono guadagnare di meno. Per questo dico di aumentare il tetto ingaggi. Per mantenere il tetto ingaggi a 68 bisognava sostituire chi partiva coi nuovi Kim e Kvara, ma non arriveranno perché altrimenti sarebbero già qui".