Del Genio avverte: "Col Genoa squadra bloccata, ma il Napoli non ha giocato contro Ancelotti!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete': "La partita col Genoa non è di scarso impegno, o di giocare contro l'allenatore, ma la squadra si è bloccata con la testa. Non facciamo passare un messaggio sbagliato, non è vero che il Napoli non si impegna. Non dobbiamo fare lo spettacolo e puntare l'indice contro il colpevole, tutti hanno degli errori, ma la ricerca del colpevole mi sembra un giornalismo pessimo".