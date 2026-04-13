Lukaku ancora in Belgio, slitta il suo rientro a Castel Volturno: la nuova data

Lukaku ancora in Belgio, slitta il suo rientro a Castel Volturno: la nuova dataTuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:15Notizie
di Antonio Noto
L'ennesimo slittamento testimonia che il belga ancora non è pienamente recuperato dall'infortunio che lo ha costretto a giocare appena 40' in stagione.

Slitta ancora il rientro di Romelu Lukaku a Napoli. L’attaccante belga tornerà a disposizione di Antonio Conte al centro tecnico di Castel Volturno soltanto a partire da lunedì 20 aprile, prolungando così i tempi di attesa per il suo recupero. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista del Corriere della Sera Ciro Troise. 

Le ultime indiscrezioni davano il rientro in Italia dal Belgio, dove Big Rom si sta allenando da solo per ritrovare la migliore condizione fisica, nei giorni seguenti alla trasferta di Parma. L'ennesimo slittamento testimonia che il belga ancora non è pienamente recuperato dall'infortunio che lo ha costretto a giocare appena 40' in stagione. Per rivederlo in campo bisognerà anche attendere la decisione, dal punto di vista disciplinare, che attuerà al suo rientro il club di De Laurentiis.