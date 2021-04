Del Genio: "Che orrore i cambi di Gattuso, era il momento almeno di provarci ed osare"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sull'atteggiamento del Napoli contro l'Inter: "Il pareggio ci sta, dicono, perché di fronte c'era la l'Inter, lo sappiamo ma va contestualizzato, al 70' avevano tirato i remi in barca, nel pomeriggio i risultati che sono arrivati li abbiamo visti ed era il momento di provarci. Sostituzioni? La prova dell'errore è che non abbiamo più costruito nulla e che stavamo prendendo gol. Io l'ho elogiato ultimamente, non ho alcun pregiudizio, con la Samp ho elogiato il cambio Mertens-Zielinski perché ha dato coraggio, ma quelle che tolgono corraggio non vanno bene, anche con l'Inter o il Benevento. Le sostituzioni di ieri sono un orrore. Pure l'atteggiamento non mi ha convinto, la squadra non ha fatto nè quello nè quello, non ha pressato alto e non ha neanche fatto la gara difensiva vista in alcune gare, come posizionamento in campo è stata una via di mezzo che è la cosa peggiore nel calcio".