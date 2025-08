Del Genio chiarisce: “Ho qualche dubbio su Lang, ma sarebbe un errore bocciarlo adesso”

Nel corso di 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio si è soffermato su Noa Lang: “Sono stato uno dei primi, forse il primo, ad avere qualche perplessità su Lang. Più che altro a mettere un punto interrogativo, certamente non a bocciarlo, ci tengo a chiarirlo. Per me un giocatore più forte, che poi diventa titolare, se la deve giocare con Lang se lui migliora e dimostra tutte le sue qualità. Io qualche dubbio su quale livello possa raggiungere e quando lo possa raggiungere ce l’ho, ma non sto dicendo che è un acquisto sbagliato ad agosto.

Sarebbe un errore troppo grave per uno che fa il mio mestiere e da tanti anni come me, bocciare un giocatore dopo qualche allenamento e qualche amichevole insignificante. Che non sarà facile per lui è abbastanza prevedibile, ma ha le qualità per dimostrare il suo valore. Per il momento, se arriva uno più pronto e anche in grado di capire che cosa chiede Conte, può diventare titolare. Ciò non significa che Lang poi non gioca più”.