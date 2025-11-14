Del Genio: "Conte ha parlato spesso di 3° anno, ma ora non vedo più del 10% di possibilità"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Do una percentuale molto bassa alla permanenza di Conte per l'anno prossimo. Ad oggi rispondo bassa. Mi verrebbe da dire quasi 0%, ma dico un 10%. Poi però bisogna anche dire che le cose nel calcio cambiano velocemente ed è possibile che possa restare, come da sue dichiarazioni.
Lui il terzo anno al Napoli l'ha nominato più volta. Quindi nei programmi c'è. Non so se c'è ancora o c'era prima. Forse meglio c'era, perché dopo gli ultimi accadimenti pare che questa intenzioni traballi. Ma magari può tornare a essere di nuovo la prima opzione quella della permanenza. Staremo a vedere perché nel calcio cambia tutto velocemente".
Conte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: "Rientra lunedì come programmato"
