Del Genio: “Conte ha ragione, ma quale difesa e contropiede! Pure Motta l’ha detto…”

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la stupenda vittoria del Napoli contro la Juventus: "Conte ha ragione, quando parlano di blocco basso e ripartenza sembrano i numeri al lotto. So a chi si riferisce ma anche Motta in cofnerenza aveva detto il Napoli difende basso e riparte, ma sono rimasti a mesi fa? Sono rimasti ad Empoli-Napoli? Il Napoli è cambiato, ma le vedono le partite? Avete messo l’etichetta ma ora non potete più raccontare questa storiella, c’è da impazzire”.