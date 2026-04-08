Del Genio: "Conte resta? Poteva dire 'sicuramente rimango' ma non l'ha fatto"

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"Non l'ha detto né l'anno scorso perché non era sicuro e non l'ha detto neanche quest'anno: sa che c'è questa possibilità"

Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha parlato del futuro di Antonio Conte diviso tra Nazionale italiana e Napoli: "Sono solo voci? Non è che è proprio falso che la Juventus e Conte si erano sentiti per ipotizzare un suo ritorno, siamo stati tutti quanti delle dichiarazioni dove era molto indeciso, poi si sono incontrati lui e De Laurentiis ed è rimasto e bene così. Ma non c'è mai stata nemmeno l'anno scorso questa frase di Conte, come non c'è stata quest'anno: 'Ragazzi, inutile che mi fate domande, io resto sicuramente a Napoli'... è un bell'avverbio 'sicuramente', si può utilizzare.

Non l'ha detto né l'anno scorso perché non era sicuro e non l'ha detto neanche quest'anno. Non è il suo modo di esprimersi perché sa che c'è questa possibilità e quindi usare 'sicuramente' gli potrebbe tornare contro, e quindi non lo dice e fa bene. Quello che ha detto Conte è chiaro, ma ci può far dire oggi che non ci sono dubbi e resterà lui l'allenatore del Napoli? Autocandidatura alla panchina della Nazionale? Questo è il lato della comunicazione di Conte che più mi piace. Io non sono uno che ama molto la sua comunicazione, ma questa presunzione mi piace molto perché è onestà: i falsi modesti io non li sopporto".