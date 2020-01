Del Genio contro la società: "Lo sanno tutti che molti vogliono andare via, cosa aspettano a mandarli?"

Nel corso di Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della necessità di cambiare la squadra: "ADL, Giuntoli ed i dirigenti non sentono la città. Chiunque incontra i giocatori mi dice che quello vuole andare via, quell'altro vuole andare via, tutti vogliono andare via. Ma cosa aspettano a mandarli via? Hanno fatto invece il minimo sindacale con 2 centrocampisti, ma dovevano cambiarne 7-8! E se in estate dovevi capire l'errore ora invece i fatti sono al sole. Altrimenti retrocediamo l'anno prossimo se non quest'anno".