Del Genio: "Coppa Italia tornata importante e quest'anno può essere l'unico trofeo assegnato..."

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del nuovo appeal della Coppa Italia da cui questa sera ripartirà il calcio italiano: "La Coppa Italia è diventata importante negli ultimi anni, le big arrivano sempre in semifinale, nessuno più la molla. E' diventata più importante anche per tutto quello che è successo perch non sappiamo ancora se lo Scudetto verrà o meno assegnato e tutte le squadre in corsa sono ancora più motivate. E chi è uscito si sta mangiando le mani. Si è anche esagerato nelle dichiarazioni per le date, soprattutto dopo un periodo del genere si potevano evitare tante polemiche".