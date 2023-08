Del Genio dà il voto al mercato: "Per ora è 7! Vi faccio il calcolo matematico tra entrate e uscite"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Non darei voto 8 al mercato del Napoli in questo momento perché ci aspettavamo un po' di più dal punto di vista delle entrare. La mia è una posizione di mezzo, buona nei confronti del Napoli di base, ma alcune cose non le condivido, come l'affare saltato per Veiga.

Per dare un voto bisogna fare una media. Su Kim non c'è nessuna responsabilità, aver tenuto tutti gli altri, soprattutto Osimhen è da 10. Sulle entrate al momento il voto è 4, perché Natan e Cajuste è un po' pochino. La media è dunque 7. Ad oggi quindi il mio voto è 7, ma mi aspetto che si chiuda con un altro colpo e quindi con un 8".