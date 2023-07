Del Genio: "Dai difensori seguiti dal Napoli si può capire l'idea di calcio di Garcia"

"Kilman è un buon giocatore con esperienza nel campionato più difficile al mondo, in una squadra che tiene il pallone".

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': "Kilman è un buon giocatore con esperienza nel campionato più difficile al mondo, in una squadra che tiene il pallone. Le cifre mi sembrano tutte alte se le paragoniamo a quanto il Napoli è riuscito a pagare per Kim. Forse stavolta bisogna mettere più mano alla tasca e andare su un calciatore che già vale di più, ma questo non è un problema per il Napoli.

Le Normand, invece, ha giocato in una squadra più forte e ad un livello più alto, si è qualificato per la Champions. Entrambi sono difensori non male dal punto di vista tecnico, questo mi fa pensare che Garcia vuole partire con la costruzione del gioco dal basso".