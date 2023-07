Del Genio: "Erede Kim? Due nomi. Danso è il preferito, ma anche il più difficile da prendere"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

Probabile formazione per l'amichevole di oggi? In difesa, al centro, dovrebbe giocare la coppia Rrahmani-Ostigard. In attacco dovrebbe esserci Raspadori, viste le prove in allenamento con Osimhen e Kvaratskhelia.

Sostituto di Kim? Per il centrale i due nomi sono Danso e Mavropanos. Radio mercato suggerisce che poi potrebbe uscire un altro nome a sorpresa, come gia è successo con Garcia e Meluso. Tra i due Danso dovrebbe essere quello preferito dal Napoli, ma è anche l'obiettivo più difficile da raggiungere. Il Napoli ci proverà, poi se non riuscirà ad arrivare al centrale del Lens andrà forte su Mavropanos. Per l'altezza che hanno sono anche abbastanza veloci, hanno una bella progressione sul lungo. Sul breve, invece, non mi sembra che hanno la rapidità che aveva Kim".

