Del Genio: "Fiorentina già in condizione e in un clima da finale Champions. Problemi tattici? Quando non sei in forma..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della condizione fisica del Napoli: "Quando non sei pronto fisicamente fai tutto un po' dopo. Capire l'origine non è mai facile, ma non essendo al top non parlerei di problemi tattici. Le problematiche tecniche e tattiche le puoi affrontare se la squadra è al top, ma il Napoli non giocava da 15 giorni, alcuni non avevano neanche giocato un'amichevole, altri sono arrivati e non sono ancora in condizione, altri in poco tempo hanno provato a fare ciò che i compagni hanno fatto per tre settimane a Dimaro. Poi il clima incide: lì neanche la finale di Champions, sembrava la partita più importante della storia della Fiorentina. In una singola partita il pubblico ti può spingere oltre i tuoi limiti, a gioco lungo chiaramente escono fuori i valori. Alla prima con i giri di campo del presidente, giocatori senza responsabilità, liberi di mettersi in mostra, già con gamba, tutte cose in una sola direzione ed un rigore dopo 5 minuti... ma non l'abbiamo persa, anche se per mezzo miracolo perché i nostri attaccanti sono bravissimi ma non sempre Mertens e Callejon trovano l'angolo"