Del Genio: "Florenzi-Hysaj? Potrebbe convenire ad entrambi i club, il romanista anche mezzala..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui rumors riguardanti Florenzi, in un ipotetico scambio a gennaio con Hysaj che è in scadenza: "Anche Florenzi è fuori dai progetti della Roma. Potrebbe convenire ad entrambe le società. Come titlare non saprei, però Florenzi è duttiile, nasce più avanzato e può essere utile ed anche in caso di passaggio a 3 può fare la mezzala".