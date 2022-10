Del Genio: "Gabbia per Kvaratskhelia? No, chi lo dice non conosce il gioco di Juric"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato anche sulle possibili contromosse di Juric per arginare Kvaratskhelia

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato anche sulle possibili contromosse di Juric per arginare Kvaratskhelia: "Ho letto in giro di questa gabbia su Kvaratskhelia, ma non ricordo neanche chi l'ha scritto, ma non è così. Non voglio offendere nessuno, ma parlare di gabbie significa non conoscere bene il Torino e come gicoa. Il Torino non può fare una gabbia con più uomini anche perché gioca uomo contro uomo con tutti duelli individuali. Se predisponesse una gabbia per il georgiano, lascerebbe liberi ampi spazi per gli avversari. Se ne mette due, ad esempio, ci sarebbe un azzurro lasciato libero".