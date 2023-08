Del Genio: "Gabri Veiga come Zielinski prima maniera, è prettamente offensivo"

Nel corso di 'Radio Goal', il giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, ha parlato dell'obiettivo di mercato del Napoli Gabri Veiga.

Zielinski prima maniera può somigliare molto a Veiga, giocatore prettamente offensivo. Ora non lo so se ha anche la capacità di abbassarsi, negi ultimi 25 metri però è fortissimo. Nel legare il gioco tra difesa, centrocampo e attacco non so se sia ancora pronto. Il talento c'é, ma bisogna ancora conoscerlo.

Per questo credo he il Napoli, se dovesse partire Zielinski, ne prenderà un altro a centrocampo. Anche a livello numerico serve un altro giocatore. Abbiamo due titolari sicuri, Lobotka e Anguissa, in questo momento Elmas potrebbe essere l'altro titolare. Se partono Zielinski Demme e Gaetno siamo in 5 a centrocampo, il Napoli quindi prenderà un altro centrocampista. Quello che verrebbe a prendere il posto da titolare sarebbe Koopmeiners, oppure ne verrà un altro che si giocherà il posto con tutti gli altri.

Mi aspettavo che Benitez mettesse in campo Veiga? Perdevano e l'ha messo per questo, addirittura faceva la seconda punta. Non credo che a Napoli venga a fare quel ruolo, ma come detto avendo caratteristiche molto offensive si dovrà un po' aspettarlo. Se Zielinski dovesse partire diventerà un bel duello per la terza maglia a centrocampo. Il Napoli ha fatto bene a prendere Cajuste, che può fare anche fare il vice Lobotka, non credo che sta cercando un giocatore che possa fare il regista".