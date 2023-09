Del Genio: “Garcia? Ieri gli avrei dato 6,5-7, ma per la sostituzione di Osimhen merita 5”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così lo 0-0 di Bologna durante 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così lo 0-0 di Bologna durante 'Radio Goal': “Esonero di Garcia? Non c'è nemmeno all'orizzonte questa ipotesi. I calciatori l'hanno capito giocando una buona partita in cui il Napoli ha preso il comando del gioco concludendo poco. Il Bologna era timoroso e in affanno e avrei rischiato la coppia Simeone-Osimhen.

A Garcia avrei dato 6,5 o 7, ma il cambio di Osimhen invece mi fa impazzire e l'allenatore merita 5 come Osimhen, che non prende la porta su rigore. Osimhen ne avrebbe potuti sbagliare anche due, ma non va mai tolto dal campo. Se lui non avesse questo carattere, che è quello che l'ha portato a rischiare di perdere un occhio per un colpo di testa, non ci avrebbe portato a suon di gol a vincere lo scudetto".