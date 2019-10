Del Genio: "Giocatori fuori ruolo? Lo dice chi non si documenta con le posizioni medie dal satellite"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato su eventuali giocatori fuori ruolo: "Non mi convince questo discorso. Nazionali? Nessuno sta facendo così meglio rispetto al Napoli, Zielinski sicuramente no, Milik è subentrato ed ha fatto un gol da fuori. Fabian? Sta facendo bene anche a Napoli, poi è chiaro si esalta di più quando la squadra è dominante e la Spagna è sempre una nazionale dominante, il Napoli non sempre comanda la partita. Sono situazioni diverse. Sulle posizioni mi vado a documentare, perciò non mi convinco. Molti parlano di giocatori fuori posizione, ma bisogna guardare le posizioni medie dal satellite e parliamo di poco più a sinistra o destra in alcuni casi. Più che altro cambiare ruolo può essere destabilizzante, ma questo dipende anche dal fatto che spesso un centrocampista ha giocato a sinistra ed Elmas è parso subito pronto".