Del Genio: “Hermoso forte ma non un top, il Napoli ha ritenuto eccessivi 5mln d’ingaggio”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de ‘Il Napoli su Telecapri’

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de ‘Il Napoli su Telecapri’: “Il Napoli si è interessato a Mario Hermoso, perché non arriva? Per la richiesta eccessiva di ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Il Napoli si è spinto a 3,5 milioni e poi giustamente non si è spinto oltre.

È un buon difensore ma qui si esagera sempre: quando sta per arrivare si dice che è un grande giocatore, poi quando non arriva è l’ultimo dei fessi. Non è nè un fenomeno nè l’ultimo dei fessi, si fanno valutazioni di mercato: è il caso di dare 5 milioni di ingaggio a un giocatore che è forte ma non un top assoluto? Il Napoli ha ritenuto che la risposta giusta fosse no e ci può stare”.