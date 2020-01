Del Genio: "Ho parlato con Malcuit, mi ha svelato quando è previsto il rientro in campo..."

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni della trasmissione 'A tutto Napoli', in onda sulle frequenze di Tele A: "Ho parlato in maniera informale con Malcuit. Gli ho chiesto quando sarebbe rientrato e mi ha risposto ‘fine febbraio inizio marzo’. Si dice fiducioso di poter essere già in campo per marzo, non solo ad allenarsi in gruppo”.