Del Genio: "Hysaj a sinistra per difendere è stato un brutto segnale di Gattuso alla squadra"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla scelta di schierare Hysaj a sinistra: "Io l'avevo detto prima della partita che sarebbe stato solo un brutto segnale la presenza di Hysaj a sinistra per difendere su Berardi. Tra l'altro così non annulli di certo l'avversario. Con Ghoulam abbiamo iniziato ad attaccare meglio, Hysaj fa tanta fatica ad accompagnare e se Ghoulam non era pronto di nuovo dall'inizio c'era comunque Mario Rui".