Del Genio: "I tifosi hanno dei preconcetti, due azzurri sempre presi come capro espiatorio"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su diversi temi legati al club azzurro: "Divieto ai nati in Campania? Sono partito e resterò solo sul piano dell'ironia, parlare seriamente di questa vicenda è ridicolo, non mi va di parlarne seriamente. Noi abbiamo dei preconcetti che ci condizionano maledettamente: il capro espiatorio per tutto quello che succede in fase offensiva è Milik, ma anche Insigne e Mertens hanno sbagliato, nella partita col Barcellona ma anche l'anno scorso. Ogni cosa che succede in difesa il peggior giocatore è sempre Maksimovic, ora c'è la caccia al serbo, ma avete visto bene Barcellona-Napoli? Quattro errori in uscita li ha fatto Manolas e Maksimovic?".