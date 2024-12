Del Genio: “Ieri è venuta fuori una notizia: bocciato Marin. Mandarlo al Como conviene a tutti”

"Credo che le idee di Conte siano molto chiare, che giocasse Juan Jesus l’avevamo capito un po’ tutti".

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli e Canale 8: "Da chi mi aspetto una conferma a Genova? Tutti ce l’aspettiamo da Neres. Poi quando saranno tutti al 100% invece di andare lisci con gli undici titolari, Neres può creare l’imbarazzo per capire quella che sarà la scelta di Conte, spero che arrivi presto per tutti noi questo momento.

Credo che le idee di Conte siano molto chiare, che giocasse Juan Jesus l’avevamo capito un po’ tutti. Ma ieri è venuta fuori una notizia: il brasiliano avrebbe giocato anche se fosse mancato Rrahmani. Questo è abbastanza sorprendente, perché praticamente c’è stata la bocciatura di Rafa Marin. La sua cessione a gennaio, magari in prestito al Como, converrebbe a tutti. Un anno perso alla sua età è pesantissimo, bisogna capire che carriera potrà fare, se non gioca non si può capire. Per il bene del Napoli, del Real Madrid e del Como stesso, è meglio che vada lì a giocare”.