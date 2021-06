Del Genio: "Il Napoli parli e smonti questi complottisti, ADL da sempre vuole la Champions..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato lo striscione di ieri e le polemiche social su Napoli-Verona: "Io non ho sospetti di nessun tipo, la mia ricostruzione è tecnico-tattica sulla partita. Si parla di ciò che abbiamo visto, una gara giocata male, come tante altre anche simili, all'andata o col Cagliari poche settimane prime. Le vittorie del Napoli sono state frutto di partite dominate con tanti gol, poi altre nelle difficoltà la squadra le ha sempre accentuate e non mi sono mai fidato di questa squadra. Detto questo, ora è obbligo del Napoli togliere questi dubbi che si diffondono. Poi si carica tutto, De Laurentiis ha detto la Champions ti porta 70mln e per farla ti indebiti di 200, ma non parla del Napoli perché il Napoli non s'è mai indebitato di 200 (ride, ndr), la gente invece accomuna e dice che in quella dichiarazione ammette che non è voluto entrare in Champions. Ma quando mai il Napoli ha speso 200mln? Li voleva quei 60-70 della Champions, da anni diciamo che vuole sempre la Champions e quest'anno improvvisamente non la voleva più? Il Napoli parli per la gente, non per me che ho la mia idea sulla partita sbagliata tatticamente".