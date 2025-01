Del Genio: “Il Napoli può approfittare di un piccolo ma significativo problema dell’Atalanta”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo del Genio ha parlato di Atalanta-Napoli di questa sera: "All’andata un po’ di errori difensivi, un po’ di sfortuna con il palo di McTominay e la partita s’indirizzò male. L’Atalanta era in grande fiducia, il Napoli era in crescita ma non paragonabile a quello che è oggi. La mossa di Gasperini di togliere il centravanti, schierare gli attaccanti larghi che tagliavano al centro con Pasalic alle spalle, non fu niente di particolare. Non è che Gasperini in quel giorno inventò il calcio, solamente quando ti riescono le singole giocate e concretizzi con i gol sembra che la mossa tattico abbia un valore straordinario. Lì fu più un qualcosa di tecnico, positivo per loro e negativo per il Napoli a determinare quella gara.

Tifosi a Capodichino possono caricare o dare più responsabilità alla squadra? Difficile dirlo, ma meglio avere questo tifo attorno alla squadra. La cosa straordinaria del tifo napoletano, è stata l’anno scorso. Quando dopo uno scudetto, una stagione così brutta, il tifo napoletano si è comportato benissimo. Solo qualche leggera contestazione, ma nessuna esasperazione. Ha dimostrato che nei momenti difficil i come in quelli belli sta sempre vicino alla squadra. Confrontando con i comportamenti di altre tifoserie, mi sembra che si viaggi molto bene.

A Bergamo gara fondamentale per lo scudetto? Mi aspetto una partita al 100% dal punto di vista dell’attenzione e della motivazione. Poi saranno le giocate a decidere tutto. Se il Napoli tecnicamente riuscirà a difendere bene sulla loro enorme qualità offensiva e riuscirà qualche momento di vuoto che hanno difensivamente, perché l’Atalanta non essendo al 100% in questo momento lascia un po’ troppe occasioni nella fase difensiva. Nella fase offensiva in automatico creano, poi con i cambi sono sempre molto pericolosi nella mezz’ora finale avendo giocatori di grandi qualità che subentrano. Però nella fase difensiva è un pochettino in sofferenza, poi ci sono anche giocatori che non sono al 100%. Speriamo che il Napoli faccia le giocate giuste per approfittare di questa piccolo ma significativo problema dell’Atalanta”.