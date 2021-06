Del Genio: "Il Napoli quest'anno non può correre un rischio clamoroso"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Il Napoli sul mercato deve fare una serie di valutazioni. Ad esempio come terzino destro crede in Malcuit come vice Di Lorenzo? In caso contrario potrebbe prendere un altro vice che potrebbe giocare anche a sinistra. Come terzino sinistro si potrebbe poi optare per un centrale che possa giocare anche a sinistra. Sicuramente sarebbe un rischio clamoroso partire quest’anno solo con Mario Rui e Ghoulam, vista anche la partenza di Hysaj.

Chi può partire Koulibaly o Fabian Ruiz? Dipenderà dalle offerte che arriveranno. Sembra al momento Fabian il più indiziato a partire, visto anche l’ingaggio relativamente basso che percepisce. Il Napoli ha proposto un rinnovo, ma gli agenti dello spagnolo non hanno ritenuto ancora congrua la cifra.

Esterni d’attacco? Insigne, Politano e Lozano sono tra i punti di forza del Napoli e credo che in quella zona di campo non si devono chiedere a Spalletti dei grandi miglioramenti rispetto alla passata stagione.

Osimhen? Credo che dividendo i gol con gli altri attaccanti, il Napoli potrà riproporre come quest’anno 6 giocatori in doppia cifra. Dovrebbero segnare solo un po’ di più i difensori, trovando magari qualche soluzione sulle palle inattive. Non credo che nel Napoli ci sarà mai un giocatore come Totti e Icardi capace di catalizzare la maggior parte delle reti della squadra. Credo che sarà difficilmente ipotizzabile un Osimhen oltre le 20 reti stagionali”.