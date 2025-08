Del Genio: "Il Napoli sta giocando senza l'MVP, altro che problema KDB-McTominay insieme!"

Nel corso di 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di Scott McTominay "Spero vivamente che sia disponibile per Sassuolo-Napoli, spero che il Napoli lo possa riavere per almeno due-tre amichevoli. Il Napoli sta giocando senza quello che l'anno scorso è stato il migliore giocatore del campionato.

Sono molto curioso di vederlo, perchè la penso in maniera opposta di quello che si dice in giro. Altro che problema farli giocare insieme! Far giocare insieme De Bruyne e McTominay è un problema per gli avversari, non lo è per il Napoli".