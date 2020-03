Del Genio: "Il rinvio dell'Europeo è unica strada, sono per completare quanto già cominciato"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Rinvio Europei? Non c'è altra strada, sono per completare quello che si è iniziato. Quando si riprenderà bisognerà iniziare da dove si era finito, quelle che non sono iniziate è il caso di spostarle di un anno. Tutti fanno delle proiezioni che mi sembra vadano nettamente in contrasto con la possibilità che il 4 aprile si possa giocare. Non voglio fare date, ma il 4 aprile mi sembra si possa già dire che sia impossibile giocare".