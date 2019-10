Del Genio: "Insigne? Non deve pensare al gol, ma a dare qualità alla manovra in stile David Silva"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul ruolo di Insigne: "Per me può trovare la dimensione perfetta in stile David Silva del City e sfruttare il suo talento nello sviluppo del gioco e non pensare al gol. Il gol piace a tutti i calciatori, una cosa che Lorenzo sa fare, ma non è il suo pezzo forte perché è quello che tira di più in porta ma non certo in testa alla classifica cannonieri. Lui deve sfruttare le sue qualtià tecniche, essere sempre coinvolto nel gioco di squadra come avviene alcune volte, poi se pensi meno al gol è più facile anche che arrivi. Non è un problema di posizione o di quei 5 metri tra 4-3-3 o 4-4-2, anche in nazionale rientrava verso il centro e con due giocatori sulla trequarti come a Napoli, un centravanti e Spinazzola in spinta come Mario Rui, stessi ruoli e stesse distanze ma si inventano sempre che cambia tutto. Purtroppo appena viene meno qualche risultato, si complicano la vita molti parlando di moduli e ruoli, ma le chiavi di lettura più semplici sono individuali nel forzare alcune giocate perché poi a Lecce e Firenze ha fatto anche buone gare".