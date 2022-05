Del Genio: "Koulibaly e Fabian da tenere anche senza rinnovo per non rischiare i 50mln Champions"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

"Koulibaly e Fabian sono due calciatori non facilmente sostituibili anche perché, essendo a un anno dalla scadenza, l'eventuale cifra che si incasserebbe sarebbe bassa e si farebbe fatica a sostituire calciatori dello stesso livello.

Se non si trova l'accordo per il rinnovo la mia idea è tenerseli, portarli a scadenza, rinviare di un anno il problema ma dare a Spalletti per un anno due calciatori importanti. Se non hai il sostituto all'altezza e lo vendi, magari prendi 20-30 milioni ma ne puoi perdere 50, quelli della Champions, fallendo la qualificazione".