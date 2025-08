Del Genio: "L'ala va presa! Anzi serve un titolare, altrimenti vedremo Neres o McTominay lì"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Secondo me un altro esterno offensivo va preso. Senza voler giudicare già Lang in maniera definitiva, per caratteristiche e difficoltà che ha in questo momento il ragazzo, io dico che il Napoli non solo deve prendere un altro esterno offensivo, ma deve prendere proprio il titolare. Poi magari Lang alla lunga diventerà il titolare, ma ad oggi non lo è e sta mostrando qualche difficoltà.

Se non si prende il giocatore lì si va verso la soluzione vista nel finale dell'anno scorso con McTominay largo e De Bruyne, invece di Raspadori, accanto all'attaccante. Oppure giocherebbe ancora Neres a sinistra e Politano a destra. Speriamo ci sia questo switch di Lang, che per il momento vedo indeciso quando gli arriva il pallone perché vorrebbe dribblare ma avrà già ricevuto l'input di Conte a non farlo troppo. Il Napoli ha bisogno di un calciatore che ha gol e assist nelle gambe per sostituire definitivamente Kvaratskhelia che era uno che aveva tanti gol e tanti assist".