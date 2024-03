Del Genio: "La Juve ha avuto occasioni, ma pallino sempre del Napoli. Calzona su Jesus..."

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del Napoli contro la Juventus.

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del Napoli contro la Juventus: "La Juve ha avuto occasioni, forse pure più del Napoli, ma il pallino del gioco è stato del Napoli. Nella Juve ha faticato Cambiaso su Kvara, con i movimenti di Traore ha avuto più spazio proprio il georgiano. Ho visto bene i due centrali, Jesus ha fatto molto bene e Calzona si era preso una grande responsabilità, il problema forse è nelle gare consecutive.

Traore? Bene, ma non ancora per tanti minuti ma va detto che pure Zielinski non è in un buon momento e quindi si vada avanti più possibile con Traore”.