Del Genio: “La squadra ha DNA offensivo, a Roma stessa gara di Milano. Prenderei questo terzino..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio. “Per quanto siano diverse Milan e Roma, il Napoli deve fare la stessa partita fatta a Milano. Una partita in cui si gioca con coraggio, facendo girare il pallone sia in verticale che in orizzontale, con un baricentro alto. Il Napoli non è una squadra adatta per aspettare ma deve giocare. Deve attaccare. Deve fare gioco. Non deve gestire la partita. Aspettare non rientra nel DNA di questa squadra. Assenze? Al Napoli mancano Di Lorenzo e Ghoulam, però anche alla Roma mancano giocatori importantissimi, uno su tutti Veretout.

Junior Firpo? Lo prenderei, mè sempre piaciuto. Il Barcellona ha fatto un investimento importante per lui, poi non è riuscito a confermarsi. Per me ha personalità e può diventare un giocatore importante. Junior Firpo ha qualcosa in più di Emerson Palmieri".