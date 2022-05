Del Genio: "Luis Alberto da sottopunta? Ha altro ruolo, farebbe meno bene di Zielinski"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Luis Alberto? E' un ottimo giocatore che quest'anno ha fatto una stagione discreta. Non credo che abbia una collocazione precisa nel 4-2-3-1, nel 4-3-3 faceva la mezzala sinistra con Milinkovic dall'altra parte. Sottopunta? A me non piace, deve partire più lontano, dietro un attaccante fa meno di Zielinski".