Del Genio: "Lukaku al posto di Osimhen? Mi piacerebbe, vi spiego perché"

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku per il post Osimhen? Mi piacerebbe perchè non sarà quello straripante di due anni fa, ma è sempre un giocatore che ti garantisce molto in diverse soluzioni di gioco. Se Conte dovesse accettare il Napoli deve già avere delle garanzie, ma non proprio a parole, secondo me vorrebbe proprio i nomi”.