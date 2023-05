Del Genio: "Micheli-Mantovani non sono solo scout, già con Benitez furono protagonisti"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei rumors sul futuro di Spalletti e Giuntoli

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei rumors sul futuro di Spalletti e Giuntoli: "Per me non c'è molto da allarmarsi su Spalletti, è una normale dialettica ed in estrema sintesi ha chiesto solo un dialogo. Va bene esercitare l'opzione, era un diritto del Napoli, ma ci sta che Spalletti voglia parlare per un punto della situazione.

Chi va via? Può andare via il ds del Napoli, uno che ha lavorato benissimo, merita 10 ma anche lui non è infallibile, se rivediamo tutta la lista mica li ha indovinati tutti. E non lo diciamo perché ora sta andando via. All'inizio forse aveva l'occhio per valutare come bravi dei giocatori che lo erano, ma forse non per il Napoli. Verdi mica non era bravo, 25mln, ma ha dimostrato che per imporsi deve essere leader di una squadra inferiore e poi quell'occhio Giuntoli l'ha affinato nel tempo. Si parla di Accardi, che ha un percorso forse di maggiore livello rispetto a Giuntoli perché Accardi almeno ha già anni di Serie A.

Micheli-Mantovani? Sono nel Napoli da prima di Giuntoli, poi andarono via, furono protagonisti di quella infornata con Benitez e Bigon che ci portò tanti anni positivi. Ora sono dirigenti di ADL e lavorano nello scouting in un certo modo, poi può andare bene, meno bene o meglio con altri, il calcio riserva mille sorprese altrimenti non sarebbe arrivato questo Scudetto quest'anno. Ma loro non fanno solo scouting perché spesso abbiamo letto che hanno diretto le trattative. Detto questo, non significa che ininfluente l'addio di Giuntoli e tendo sempre alla prudenza quando c'è di mezzo ADL anche se tutti lo danno per fatto.

ADL? Non bisogna eccedere, l'abbiamo criticato quando c'era da farlo, ma è quello che ha vinto più di altri perché serviva coraggio per prendere Giuntoli 8 anni fa oppure Sarri dall'Empoli. Anche se per anni qualcuno ha detto che si vinceva solo con Maldini, Nedved e Zanetti e chi sosteneva questo è stato 30 anni nel calcio, diceva di sapere tutto. Il Napoli ha vinto solo per fortuna perché servono quegli ex giocatori (ride, ndr).

Cambiamo però proprio pagina: non mi interessa di Giuntoli. Parlo in generale di ds, allenatori e giocatori: noi facciamo tanti di dibattiti sulle motivazioni e le scelte, ma perdiamo tempo, la prima e forse unica è sempre economica".