Del Genio: "Milan bravo solo nel post a scatenare stampa del nord! Voto 4 a Marelli..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è soffermato anche sull'episodio del gol annullato a Kessié nel finale di Milan-Napoli: "Mi piacerebbe parlare di tattica e della grande prestazione del Napoli col Milan, ma non posso farlo perché sento solo lamentele da parte di chi apertamente parteggia per i rossoneri. La stampa nazionale ha preso posizione in favore del Milan".

Contro Marelli

"In campo non mi è piaciuto il Milan, ma devo dire che al termine della partita la prestazione rossonera è stata grandissima. Il Milan ha scatenato tutta la stampa del Nord. L'ex arbitro Marelli a Dazn ha commentato l'episodio scambiando Juan Jesus per Ghoulam. Quattro in pagella lui: prima di giudicare certe azioni bisogna almeno conoscere i nomi dei calciatori".