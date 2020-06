Del Genio: "Milik? Vicini alla scadenza è dura, tutti sanno che tra un anno costerà 0"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della situazione di Arek Milik, al centro dei rumors di mercato: "E' arrivato ad un anno dalla scadenza, si inserisce in automatico il meccanismo della svalutazione. Anche i club che lo vogliono se sanno che costa 40mln, possono prenderlo l'anno dopo a 0 e quindi il Napoli deve scendere al di sotto del valore reale. Milik fu pagato 32mln, è ancora giovane, ha una buona media realizzativa ma ad un anno dalla scadenza è tremendo, è l'anno più brutto per trattare. Quando vai in scadenza te ne sei fatto una ragione e ne discuti diversamente, come con Mertens che era perso e l'ha di fatto ricomprato battendo la concorrenza".