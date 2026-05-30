Addio Conte, Marino: "Ha fatto bene! Il contesto gli era avverso, si pretende troppo"

Addio Conte, Marino: "Ha fatto bene! Il contesto gli era avverso, si pretende troppo"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:30Le Interviste
di Davide Baratto
L'ex direttore generale del Napoli Pierpaolo Marino fa un plauso ad Antonio Conte per il suo lavoro in azzurro: ha ristabilito la qualità vincente

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso de Il Bello del Calcio e tra i vari temi ha parlato dell'addio di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Complimenti a Conte: rinunciare ai contratti non è mai semplice per tutti i professionisti, soprattutto se richiesti come Antonio Conte. Ha fatto un ottimo lavoro a Napoli, perché al di là della classificazione - primo e secondo posto e la Supercoppa, ha ristabilito la qualità vincente di Napoli dopo un'annata che era stata umiliante.

Conte è stato intelligentissimo e ha anche capito il momento e secondo me ha fatto il bene del Napoli andandosene. Perché ha capito che c'è un contesto che gli è avverso, soprattutto a livello di opinione. Si pretende da lui sempre di più e il contesto a volte non può dare quel di più che pretende".