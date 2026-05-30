De Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”

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Kevin De Bruyne parla del primo anno al Napoli senza freni: attacco frontale ad Antonio Conte ed al suo modo di giocare a calcio

È un Kevin De Bruyne senza freni nell'intervista rilasciata a Nieuwsblad. Il centrocampista belga commenta la sua prima stagione al Napoli e si esprime in maniera molto critica sul modo di giocare a calcio di Antonio Conte: "Ho trovato il mio livello abbastanza buono all'inizio e anche quando sono rientrato dall'infortunio ero su un livello discreto. È stato ovviamente difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non giriamoci intorno. Non ho mai potuto giocare veramente nel mio ruolo. È andata così. Ho sempre dato il 100%. Ho giocato abbastanza, anche dopo l'infortunio, quindi per me tutto sommato è andata bene".

De Bruyne prosegue sull'addio di Conte e sul suo futuro:

"Giochiamo in modo molto difensivo. Se segni un gol a partita con un 5-4-1… è poco. All'inizio dell'anno giocavamo anche davvero molto bassi. Il nostro capocannoniere ha 10 gol, quindi sì, le statistiche offensive non erano certo esaltanti, ma a livello di qualità e di calcio l'ho trovato abbastanza accettabile. Se sono contento che Conte vada via? Per me sì. Secondo me non doveva restare. Se resto io? Ritengo importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest'anno ho capito che il modo di giocare è per me molto importante. Deve anche continuare a divertirmi, e purtroppo questo mi è mancato un po'. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio. L'anno scorso sono state dette certe cose: «Giocheremo in un certo modo, faremo questo e quello», ma poi poco di tutto questo si è concretizzato, e questo chiaramente dispiace".