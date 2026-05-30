Del Piero lancia Kvaratskhelia: "È il Pallone d'Oro della Champions! Nessuno come lui"

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Alex Del Piero vota Khvicha Kvaratskhelia per la vittoria del Pallone d'Oro: è lui l'MVP della Champions, ma c'è il nodo Mondiali

Il talento riconosce il talento. L'icona Alessandro Del Piero, nel suo intervento a Sky Sport, ha lanciato l'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia per la vittoria del Pallone d'Oro. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se non ci fosse la Coppa del Mondo, Kvaratskhelia è sicuramente il Pallone d'Oro della Champions, nessuno come lui è stato così determinate in termini di gol, assist e presenza in campo. L'Arsenal? Ha fatto una stagione straordinaria, anche se stasera a mio avviso è stato un po' troppo remissivo dopo il vantaggio. Ma questa è l'unico neo in una stagione straordinaria, ricordiamo che la Premier è un campionato durissimo, che ti chiede tanto".

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