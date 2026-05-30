Allegri-Napoli, Orlando durissimo: "Certi personaggi hanno una fortuna allucinante!"

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L'ex calciatore Massimo Orlando commenta la notizia di Allegri al Napoli: "Per me non meritava la panchina". Il confronto con Italiano

Massimo Orlando, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà per commentare i temi principali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Napoli, è fatta per Allegri:

"Certi personaggi hanno una fortuna allucinante. Perdi l'ultma giornata, perdi la Champions e il giorno dopo ti arriva la chiamata del Napoli, la più forte dopo l'Inter... sono botte di fortuna incredibili queste. Va li, in un gruppo che non ne poteva più di Conte per i metodi di allenamento, lui è bravo nella gestione, ha una grande squadra. Per me non meritava la panchina, il presidente non ha avuto il coraggio di prendersi Italiano. Era perfetto per le idee di calcio, è andato sul sicuro, su un uomo d'esperienza".

Italiano è da Milan?

"Se ti rimangono Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan. Lo vedo pronto per il Milan. Poi se mai vieni messo alla prova... II nome Allegri ti dà più garanzia a livello di risultati, d'immagine, però ad esempio Motta, che stimo ancora tanto e che nessuno ne parla più, fosse rimasto alla Juve avrebbe imposto la sua idea di gioco. Forse ADL ha temuto che magari dopo due risultati no, sarebbe stato contestato per la scelta di Italiano invece va contrastata un'idea del genere".

Lazio-Gattuso come la vede?

"Che scelta è? Non ha senso, poi è il campo che parla, ma Gattuso non so... una Lazio che vive un momento drammatico e mi porti Gattuso? Mi dai l'impressione che vuoi costruire una squadra ancora meno forte di quest'anno. Punto su uno però che sa fare gruppo, ma sono i giocatori in campo che fanno la differenza. A volte fermarsi un anno non è male".