Allegri-Napoli, Viviano: "Per me sarebbe l'ultima scelta sulla faccia della terra"

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L'ex portiere Emiliano Viviano boccia categoricamente Massimiliano Allegri: un calcio che non si può più fare. Restano le intuizioni e la gestione

Emiliano Viviano, ex portiere e oggi opinionista, a SportiumFun ha parlato della scelta del Napoli di ingaggiare Massimiliano Allegri: "Io credo che Allegri sia un grande allenatore, non è che lo devo dire io. E quindi credo che abbia tutte le qualità umane, l'esperienza, la conoscenza, per poter finalmente capire che quel tipo di calcio non si può più fare. E di conseguenza ha le capacità per poter cambiare rotta anche se tutti i risultati li ha fatti con questa sua sicurezza.

Sarò irrispettoso in quello che dico e mi dispiace anche un po' dirlo, ma per me Allegri sarebbe l'ultima scelta sulla faccia della terra. Ha uno staff giovane, nuovo, e gli rimane la grande gestione del gruppo, le grandi intuizioni. Perché ha grandissime intuizioni. A Napoli? So che la scelta di Allegri in questo momento è una scelta rischiosa, per varie ragioni".