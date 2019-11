Del Genio: "Motivazioni zona Champions? Club più blasonati del Napoli la sognano"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle aspettative e le motivazioni: "Lo dissi in estate, dichiarando sempre 'vinceremo, vinceremo' in estate da parte di allenatore e giocatore, poi accade che parti con l'idea di vincere e se a novembre hai già capito che non vincerai, poi devi trovarle le motivazioni per arrivare terzo o quarto. Lo dissi che erano aspettative molto pericolose.

Impossibile vincere? Se le motivazioni arrivano solo con lo Scudetto... la nostra storia non è di vincere Scudetti ogni anno, anzi. Le motivazioni si devono trovare per ogni traguardo, come l'Atalanta per il secondo anno in Champions, Roma, Lazio e Milan, che ha una storia superiore alla nostra, sognano solo di poterne parlare della Champions. La società se vede che mancano motivazioni per la qualificazione Champions allora significa che questo ciclo è finito e bisogna salutare molti elementi. Dobbiamo smetterla anche noi, l'anno scorso ho litigato con chi diceva che era un fallimento, ed ora? L'anno scorso quel secondo posto doveva renderci comunque felici. Questa stagione servirà per metterci in testa che non dobbiamo avere l'ossessione della vittoria, ma se ci calmiamo forse si può anche vincere, la strada non è quella di creare ansia eccessiva".